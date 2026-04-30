Sucesos
Apuñalan en la cabeza a un hombre en plena calle en Santiago el Mayor en Murcia
Agentes de la Policía Nacional localizan y detienen en el barrio del Carmen al presunto autor de la agresión
Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, resultó herido grave tras ser acuchillado en la cabeza este miércoles por la noche en el municipio de Murcia, informan fuentes policiales.
Ocurría en la calle Orilla de la Vía, en Santiago el Mayor, cuando, por razones que se desconocen, se desató una riña en plena calle entre dos varones, reyerta en el transcurso de la cual uno de ellos sacó un objeto punzante y arremetió contra el otro: se lo clavó varias veces. Acto seguido, huyó.
La víctima, que presentaba cortes por arma blanca en la testa y en la cadera, fue llevada en ambulancia al Virgen de la Arrixaca de Murcia, en estado grave.
Agentes de la Policía Nacional localizaron al sospechoso en el barrio del Carmen y procedieron a su arresto. El sujeto, que fue trasladado a dependencias de la Comisaría de Distrito del Carmen, se enfrenta a cargos por homicidio en grado de tentativa.
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