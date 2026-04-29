Emergencias
A la UCI un trabajador de 57 años que ha caído desde un tejado en Fortuna
EFE
Un trabajador de 57 años ha sido trasladado en ambulancia a la unidad de cuidados intensivos del hospital Virgen de la Arrixaca en El Palmar tras caer desde un tejado en el paraje fortunero de Los Periquitos, informa el 112.
Ha ocurrido sobre las 17.45 horas detrás de la gasolinera de la citada zona, donde ha quedado inconsciente.
Se ha dado aviso al Instituto de Seguridad y Salud Laboral.
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