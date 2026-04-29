Un trabajador, grave tras caerle una puerta metálica en un almacén de Calasparra

Los servicios de emergencia estabilizaron y trasladaron la noche del miércoles a un hombre de 54 años que resultó herido grave al caerle encima una puerta metálica mientras trabajaba en un almacén de frutas en Calasparra.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 21.15 horas. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil, que comunicó que no era necesaria la intervención de bomberos y reclamó la presencia urgente de los servicios sanitarios.

Según las mismas fuentes, tras la excarcelación del trabajador se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Una vez estabilizado por los sanitarios, el varón, que presentaba politraumatismos, fue trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

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El accidente laboral ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.