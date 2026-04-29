Sucesos
Intenta escapar de un control policial en el polígono Oeste de Alcantarilla y acaba en prisión por tres condenas pendientes
El detenido trató de identificarse con los datos de otra persona antes de ser descubierto
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón acusado de un delito de resistencia y desobediencia tras intentar huir de un local de ocio durante un dispositivo preventivo de seguridad en el Polígono Industrial Oeste.
Los hechos ocurrieron durante una inspección policial en distintos establecimientos y accesos al polígono. Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre salió por una puerta lateral del local y trató de esconderse en el recinto de una empresa colindante, aunque finalmente fue localizado e interceptado.
Durante su identificación, el detenido intentó confundir a los policías aportando los datos de otra persona. Sin embargo, tras comprobar su verdadera identidad, los agentes constataron que tenía en vigor seis reclamaciones judiciales de búsqueda y detención.
Tres de esas órdenes disponían su ingreso en prisión por dos delitos de robo con fuerza y un delito de robo con violencia.
El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión para el cumplimiento de las condenas impuestas.
Desde la Comisaría de la Policía Nacional de Alcantarilla se están impulsando dispositivos de seguridad ciudadana junto a la Policía Local de Alcantarilla, dentro de la colaboración permanente entre ambos cuerpos y como respuesta a las demandas de seguridad del sector empresarial del Polígono Industrial Oeste.
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