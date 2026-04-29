Intenta escapar de un control policial en el polígono Oeste de Alcantarilla y acaba en prisión por tres condenas pendientes

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón acusado de un delito de resistencia y desobediencia tras intentar huir de un local de ocio durante un dispositivo preventivo de seguridad en el Polígono Industrial Oeste.

Los hechos ocurrieron durante una inspección policial en distintos establecimientos y accesos al polígono. Al percatarse de la presencia de los agentes, el hombre salió por una puerta lateral del local y trató de esconderse en el recinto de una empresa colindante, aunque finalmente fue localizado e interceptado.

Durante su identificación, el detenido intentó confundir a los policías aportando los datos de otra persona. Sin embargo, tras comprobar su verdadera identidad, los agentes constataron que tenía en vigor seis reclamaciones judiciales de búsqueda y detención.

Tres de esas órdenes disponían su ingreso en prisión por dos delitos de robo con fuerza y un delito de robo con violencia.

El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión para el cumplimiento de las condenas impuestas.

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Desde la Comisaría de la Policía Nacional de Alcantarilla se están impulsando dispositivos de seguridad ciudadana junto a la Policía Local de Alcantarilla, dentro de la colaboración permanente entre ambos cuerpos y como respuesta a las demandas de seguridad del sector empresarial del Polígono Industrial Oeste.