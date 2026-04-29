Un agente de seguros de Cieza, detenido por quedarse con una indemnización de un siniestro

La Guardia Civil ha detenido en Cieza a un agente de seguros de 43 años como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental, tras una investigación relacionada con la gestión de una indemnización por el siniestro total de un vehículo.

La investigación comenzó en octubre del pasado año, cuando un vecino de Cieza denunció que seguía pendiente de cobrar cerca de 1.600 euros por un accidente de tráfico en el que su coche fue declarado siniestro total. Ante la demora del ingreso, el afectado contactó con la compañía aseguradora, que le comunicó que la transferencia ya se había realizado semanas antes.

Presuntamente, manipuló el expediente del siniestro y cambió el número de cuenta bancaria del cliente

Los investigadores recabaron la póliza y diversa documentación del expediente, y comprobaron que los datos de la cuenta bancaria del cliente habían sido modificados. En su lugar figuraba una cuenta a nombre de un vecino de Abarán.

El motivo: saldar una deuda

Según la Guardia Civil, el sospechoso habría accedido a los sistemas de gestión y modificado deliberadamente el expediente del siniestro para introducir los datos bancarios de un tercero. La investigación apunta a que el agente mantenía una deuda con esa persona y habría desviado el pago de la indemnización para saldarla.

Los agentes también averiguaron que el vecino de Abarán que recibió el dinero había denunciado meses antes al gestor por cargar en su cuenta bancaria el cobro de pólizas de seguros a nombre de otras personas.

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La investigación ha culminado con la detención del agente de seguros, vecino de Cieza, al que se atribuye la presunta autoría de los delitos de estafa y falsedad documental.