Tres detenidos en Mula por reventar coches y asaltar a vecinos con la técnica del ‘mata león’

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Mula han detenido a tres personas, una de ellas menor de edad, como presuntas autoras de 14 robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en el casco urbano del municipio. A los dos arrestados mayores de edad también se les atribuyen dos robos con violencia perpetrados en la vía pública.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, después de que los agentes detectaran un aumento de sustracciones en coches estacionados en distintas calles de Mula. Las pesquisas permitieron comprobar que los hechos seguían un mismo patrón, ya que se cometían de madrugada y en un corto espacio de tiempo.

Durante la investigación, los agentes recabaron indicios y analizaron imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos de la zona. En ellas observaron cómo varios individuos se aproximaban a los vehículos y, utilizando un pequeño punzón, rompían cristales y fracturaban ventanillas para acceder al interior. Mientras uno de ellos vigilaba, los otros sustraían los objetos de valor que encontraban.

Una de las personas detenidas es menor de edad / Guardia Civil

La Guardia Civil y la Policía Local establecieron entonces varios dispositivos de vigilancia y prevención, orientados tanto a evitar nuevos robos como a identificar y localizar a los autores.

En el transcurso de la investigación, dos vecinos de Mula denunciaron haber sido víctimas de sendos robos con violencia en la vía pública. Según las denuncias, los asaltantes coincidían físicamente con los sospechosos que estaban siendo investigados por los robos en vehículos.

Asaltos por la espalda

Las víctimas fueron abordadas por la espalda mientras caminaban por las calles del municipio. Para consumar los asaltos, los agresores emplearon la técnica conocida como ‘mata león’, que consiste en sujetar a la víctima por el cuello desde atrás y ejercer presión hasta reducir su capacidad de reacción.

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Las gestiones practicadas permitieron finalmente identificar y localizar a tres sospechosos, que han sido detenidos como presuntos autores de 14 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y dos robos con violencia.