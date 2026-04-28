El juicio por el crimen de Puerto Lumbreras entra en su fase decisiva con el jurado incomunicado

Los miembros del tribunal del jurado ante los que a largo de estos días se ha desarrollado en la Audiencia Provincial de Murcia el juicio por el crimen de Puerto Lumbreras, ocurrido hace ahora nueve años, han recibido este martes el objeto del veredicto, redactado por el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Garrote.

Los jurados deberán decidir sobre la presunta responsabilidad penal de Juan José E.H., considerado autor material del disparo de escopeta que acabó con la vida de la víctima y sobre la supuesta participación de la esposa de este en los hechos.

Ana S.M. Y Juan José E.H, junto a sus abogados, durante la primera vista oral del juicio / Juan Carlos Caval

Igualmente deberán señalar si el ataque fue alevoso, de manera que el fallecido no tuvo la menor posibilidad de defenderse, y si a ella se le debe aplicar la eximente de miedo insuperable.

A la vista de las pruebas practicadas a lo largo de las sesiones de la vista oral, habrán de concluir con la declaración de culpabilidad o no culpabilidad de los acusados y, en el primer caso, si son merecedores de alguna medida de gracia.

El fiscal ha pedido para ella un año de prisión, y 15 para el supuesto autor material del asesinato

A partir de ahora los jurados quedan incomunicados, situación que se prolongará hasta que estén en condiciones de emitir su veredicto.

El fiscal, que inicialmente acusaba solo al presunto autor material del asesinato, modificó este lunes sus conclusiones provisionales para acusar a la esposa del fallecido, Ana S.M., el delito de omisión de impedir la comisión de ese hecho.

El fiscal ha pedido para ella un año de prisión, y 15 para el supuesto autor material del asesinato, mientras que las acusaciones particulares, que representan a la madre y a un hermano de la víctima, reclaman 25 años para ambos.