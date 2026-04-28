Sucesos
Cuatro detenidos por vender éxtasis y medicamentos en un parque durante el Bando de la Huerta
La Policía Nacional intervino droga escondida en varios puntos del recinto y 200 euros en billetes fraccionados
La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres en Murcia como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras ser sorprendidos ocultando y vendiendo sustancias estupefacientes durante la celebración del Bando de la Huerta en un parque con gran afluencia de familias y menores.
La actuación tuvo lugar en la tarde del 7 de abril en un parque situado en la plaza de San Agustín, en el barrio murciano de San Andrés, después de que un ciudadano alertara a la Sala CIMACC 091 de que varios jóvenes estaban escondiendo droga en distintos puntos del recinto para después venderla a terceras personas.
A su llegada, los agentes localizaron a los cuatro sospechosos. Uno de ellos intentó abandonar el lugar de forma apresurada, aunque fue interceptado por los policías, que hallaron entre sus pertenencias 160 euros en billetes fraccionados.
Tras la inspección de las zonas señaladas, los agentes localizaron diversas sustancias estupefacientes ocultas en el parque, entre ellas pastillas de éxtasis y comprimidos de medicamentos como Rivotril y Lyrica, habitualmente distribuidos al consumidor final. En total, la Policía intervino 200 euros en efectivo.
Uno de los arrestados tenía además una orden de detención en vigor por un presunto robo con violencia
Las pesquisas permitieron determinar que los arrestados actuaban de forma coordinada: uno de ellos se encargaba de cobrar, mientras los otros ocultaban la droga y la facilitaban a los compradores.
Por estos hechos, la Policía Nacional procedió a la detención de los cuatro implicados por un presunto delito de tráfico de drogas. Además, sobre uno de ellos pesaba una orden de detención en vigor dictada por un juzgado de Murcia por su presunta implicación en un delito de robo con violencia.
Los arrestados fueron puestos posteriormente a disposición judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.
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