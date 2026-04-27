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Rescatan en helicóptero a una escaladora atrapada y suspendida en el aire a 30 metros de altura en Fortuna

La mujer se encontraba descendiendo haciendo rápel en una via ferrata de la pedanía de Las Casicas

Helicóptero y efectivos que han acudido al rescate

Helicóptero y efectivos que han acudido al rescate / 112

Alba Marqués

Alba Marqués

Una mujer ha sido rescatada en helicóptero esta tarde al quedarse atrapada a 30 metros de altura cuando hacia rápel en un paraje de Fortuna.

A las 18:50 horas el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido una llamada alertando de que una mujer, que se encontraba realizando escalada por una vía ferrata, había quedado atrapada en su cuerda, resultándole imposible realizar el descenso por sus propios medios.

Los hechos han tenido lugar en el término municipal de Fortuna, concretamente en la pedanía de Las Casicas. Ante la situación, se ha movilizado de inmediato un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias dotado de bomberos rescatistas del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

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Como consecuencia del incidente, la escaladora se encontraba suspendida en la pared a unos 30 metros de altura tras quedar enganchada mientras descendía haciendo rápel, lo que ha requerido una precisa intervención técnica de los efectivos desplazados para su liberación, que desde la parte alta han descendido hasta la víctima, han procedido a asistirla en el descenso, quedando en poco tiempo a salvo. No se ha precisado de asistencia sanitaria.

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