Seguridad vial
Murcia, la región de Europa donde más han subido los accidentes de tráfico en la última década
Los datos de Eurostat analizados reflejan 1.302 siniestros más en la Región entre 2015 y 2024
Servimedia
Murcia se sitúa como la región de la Unión Europea donde más han aumentado los siniestros de tráfico en la última década, según los últimos datos de Eurostat.
El informe, que compara la evolución entre 2015 y 2024 en más de 300 regiones comunitarias, coloca a la Región de Murcia en el primer puesto europeo por incremento de accidentes viales, con 1.302 siniestros más en ese periodo. Le siguen Cantabria, con 835 más; la región búlgara de Severozapaden; y la neerlandesa de Drenthe.
En el conjunto de 2024, los siniestros de tráfico causaron 19.934 muertes en la Unión Europea, un 2,2% menos que en 2023, cuando se registraron 20.384 víctimas mortales. La media comunitaria fue de 44 fallecidos por cada millón de habitantes.
En ese último año disponible, Murcia ocupó el puesto 76 entre las regiones europeas por número de siniestros de tráfico, con 2.050 accidentes. Por delante se situaron territorios como Liguria, en Italia, que lideró la clasificación con 5.275 siniestros; Salzburgo, en Austria, con 5.269; Tirol, también en Austria, con 5.148; y Melilla, con 4.803.
España cuenta además con otras comunidades entre las regiones europeas con mayor incremento de siniestros en la última década. Navarra aparece en el sexto puesto, con 1.241 accidentes más entre 2015 y 2024, mientras que la Comunidad Valenciana también figura entre las diez primeras, con 1.993 más.
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