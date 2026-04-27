El joven desaparecido en Cabo Tiñoso saltó del barco al mar con ropa limpia y dinero: Salvamento Marítimo establece la búsqueda pasiva

El joven desaparecido en aguas de Cabo Tiñoso, en Cartagena, este fin de semana saltó del barco con ropa limpia y dinero. Es lo que responsables del buque Omega Star, en el que viajaba este chico de 20 años, indicaron a Salvamento Marítimo, la entidad que se encargó del asunto, que ya ha pasado a búsqueda pasiva.

Fuentes policiales indicaron que es habitual que marineros de barcos extranjeros aprovechen, al aproximarse al puerto, en este caso de Cartagena, para lanzarse al mar (a una distancia en la que calculan que pueden alcanzar bien la costa), tocar tierra y tratar de empezar una nueva vida, aunque sea entrando de forma irregular en España.

"Sobre las once de la noche, el capitán del buque Omega Star, fondeado cerca de la costa, (a un kilómetro de Cabo Tiñoso, detallan fuentes cercanas al caso) comunicó a nuestro centro de Cartagena la desaparición de tripulante, visto por última vez dos horas antes", informan desde Salvamento Marítimo.

Ante la voz de alarma, se pusieron manos a la obra y comenzó una "búsqueda intensiva", tanto el sábado por la noche como el domingo, en la cual participaron en principio los medios Helimer 221 (el helicóptero), Salvamar Draco y LS Kai, operada por Cruz Roja en colaboración con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) en España.

Asimismo, se sumaron a la búsqueda medios de la Guardia Civil y del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región, cuyo helicóptero se unió a la búsqueda ya el domingo por la mañana, durante más de dos horas. Sin resultados, la aeronave regresó a su base en la Sierra de la Pila.

Después de horas de tener en marcha esta búsqueda intensiva, con un gran despliegue de medios, Salvamento Marítimo estableció que se pasaba a búsqueda pasiva. Especialmente, tras la sospecha de que el chico, de origen sirio, hubiese podido llegar a tierra, como, según las primeras hipótesis, era su deseo.

Se retiran los medios activos

Cabe recordar que 'pasiva' es la fase de la búsqueda de personas desaparecidas en la que, tras agotar las labores intensivas, se retiran los medios activos (helicópteros, patrullas o embarcaciones movilizadas para tal fin), aunque se mantiene una vigilancia por parte de buques de paso y patrullas de seguridad que habitualmente trabajan en la zona, en este caso en Cartagena.

Esto no implica dar carpetazo al caso del joven sirio, dado que se mantiene la alerta y la notificación a todos los navegantes en esta zona de la Región para que extremen la vigilancia (por si hubiese un cuerpo en el agua), al mismo tiempo que también se le busca por tierra, apuntan las mismas fuentes.

En cuanto al mercante Omega Star, en el cual era tripulante el chico, se construyó en 1991, tiene bandera de Sierra Leona y permanece amarrado en Cartagena, donde llegó para desembarcar mercancías y prevé partir en breve. Todo indica que sin uno de los marineros con los que llegó.