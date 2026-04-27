Irrumpe en un narcopiso de Molina de Segura y apuñala a tres hombres que estaban hablando con su mujer

Un sujeto, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por, presuntamente, irrumpir en un narcopiso y apuñalar a tres hombres que estaban hablando con su mujer, informan fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la noche del sábado, en un piso de la calle Reyes Católicos, en el barrio del Carmen de Molina de Segura.

Los vecinos llamaron a la Policía al oír los gritos de una mujer: de ahí que el asunto fuese tipificado, en principio, como un episodio de violencia de género, apuntaron las mismas fuentes. Sin embargo, no fue la fémina la víctima: ella estaba, afortunadamente, ilesa.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron a los tres afectados. Dos de ellos, los más graves, pues presentaban lesiones por arma blanca en la espalda y en las extremidades inferiores, fueron trasladados al Virgen de la Arrixaca de Murcia. El tercer herido, al Morales Meseguer.

Los agentes movilizados procedieron al arresto del sospechoso. Se da la circunstancia de que el escenario de los hechos es un garito okupado, considerado un narcopiso porque, según subrayan vecinos de la zona, en el mismo se venden y se consumen sustancias estupefacientes.

"Estaba la mujer de uno, él se enteró de que ella se encontraba en el piso, se sintió celoso,irrumpió en el lugar y apuñaló a los que encontró", detallan fuentes policiales. Los heridos, según investiga la Policía, podrían dedicarse al trapicheo de sustancias, indican las mismas fuentes.

La Policía Nacional, cuerpo encargado de las pesquisas, indaga en este extremo y no descarta que, en el marco de la actuación por el delito de lesiones, también se proceda a desmantelar este supuesto narcopiso del casco urbano molinense.