Giro en el juicio del crimen de Puerto Lumbreras: el fiscal acusa ahora a la esposa de la víctima

El fiscal en el juicio del crimen de Puerto Lumbreras, en el que inicialmente acusaba solo al presunto autor material del asesinato, ha añadido este lunes a la presunta amante de este, a la que hace responsable de un delito de omisión de impedir la comisión de ese hecho.

En esta nueva sesión de la vista oral que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia ante un jurado popular, el fiscal ha pedido para ella, Ana S.M., un año de prisión, al tiempo que ha rebajado de 20 a 15 la condena solicitada para el supuesto autor material, Juan José E.H., al considerar que se les debe aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.

Para el representante del ministerio público, las pruebas practicadas en el juicio demuestran que Ana, al menos desde la víspera del crimen, conocía las intenciones homicidas de Juan José y no hizo nada por evitar que se consumaran, sin que existiera el miedo insuperable alegado por su defensa.

Para el fiscal, las pruebas aportadas en el juicio demuestran que Ana, al menos desde la víspera del crimen, conocía las intenciones homicidas de Juan José

En cuanto al presunto autor material de los hechos, el fiscal considera que también ha quedado probado que fue el autor del disparo de escopeta, hecho a unos dos metros de distancia, que acabó con la vida de la víctima cuando se encontraba en la puerta de su vivienda.

Y ha añadido que aunque nadie vio el crimen, existen indicios suficientes para dar por probada esa autoría, como el ofrecido por el hermano de la acusada, que confesó a la Guardia Civil que tras escuchar desde su domicilio una discusión entre el acusado y el fallecido, al poco escuchó un disparo y vio tendido en el suelo a este.

A ello se unen los mensajes incorporados a las actuaciones en los que Ana declaró que Juan José le llamó el mismo día del crimen para decirle que ya había cometido los hechos, así como los restos de pólvora recogidos en su chaqueta.

Otro indicio que la acusación estatal considera de gran valor es que cuando era trasladado desde Vélez-Rubio (Almería), donde se encontraba con su madre, hasta el cuartel de la Guardia Civil de Puerto Lumbreras manifestó de forma espontánea a los agentes que la persona que hubiera disparado a la cabeza de la víctima debía tener la sangre muy fría.

Ese comentario hizo aumentar las sospechas que los investigadores tenían sobre Juan José, ya que en esos momentos se creía que la víctima había sufrido un infarto y solo sabían que realmente se trataba de una muerte violenta el juez, el forense y aquellos.

Da por probada la relación sentimental entre los acusados

Por otra parte, el fiscal considera igualmente probada la existencia de una relación sentimental entre los acusados, acreditada por los mensajes telefónicos, las escuchas y la declaración de los testigos, incluidos varios hijos de la víctima y de Ana.

Sobre los hijos de esta, el ministerio público ha pedido que se deduzca testimonio contra el único que negó la existencia de la relación extramatrimonial, que convive con ella, al considerar que faltó a la verdad.

Las acusaciones particulares, que representan a la madre y a un hermano de la víctima, han reiterado su solicitud de 25 años de cárcel para cada acusado, para Juan José, como autor material del asesinato, y para Ana, como inductora, así como sendas órdenes de alejamiento.

El letrado de Ana ha comentado que las pruebas practicadas en el juicio no han demostrado su participación en los hechos, para añadir que caso de ser hallada culpable en algún grado se le debía aplicar la eximente completa de miedo insuperable al considerar que estaba amenazada por Juan José.

Ana ha declarado que es inocente, que se llevaba bien con su marido y que jamás tuvo discusión alguna con él

El abogado de este ha mantenido su solicitud de no culpabilidad tras detallar que contra el mismo no existen ni siquiera indicios de ser el autor del crimen, mientras que sí hay pruebas de descargo sólidas.

Al hacer uso de su derecho a la última palabra, Ana ha declarado que es inocente, que se llevaba bien con su marido y que jamás tuvo discusión alguna con él.

Por su parte, Juan José ha manifestado que no es un psicópata ni un asesino y que nunca mataría a nadie por una mujer, para añadir que lo único que quiere es que se haga justicia y que se considera otra víctima de los hechos.

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La sesión de este martes estará dedicada a la entrega del objeto del veredicto al que deberán responder los jurados populares para pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados.