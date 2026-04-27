Sucesos
Derriba un poste de telefonía sobre una casa de la huerta de Murcia tras estrellar su coche contra él y abandona el vehículo antes de que llegue la Policía
El morador de la vivienda afectada llama para pedir ayuda tras el impacto, sobre las seis y media de la mañana del domingo
Los hechos tuvieron lugar sobre las seis y media de la mañana del pasado domingo, en el carril Huerto Alix, ubicado en el murciano Barrio del Progreso, cuando un conductor perdió el control del volante y se salió de la carretera.
Se da la circunstancia de que el automóvil impactó contra un poste de telefonía, el cual, a su vez, cayó sobre el muro de una vivienda que había en la zona. El hombre que reside en esa casa fue quien dio la voz de alarma.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y efectivos de los Bomberos de Murcia, que, al llegar, encontraron volcado el poste y un coche destrozado y fuera de la carretera. Sin embargo, no había ninguna persona en el interior del turismo.
La puerta del conductor se encontraba abierta, por lo que se presupone que quien estuviese al volante pudo salir por sus propios medios tras estrellarse y, por razones que se desconocen, consideró buena idea marcharse del sitio. Dado que no había ninguna persona herida, no fue necesario desplazar a la zona a sanitarios en una ambulancia, detallan fuentes policiales.
Los bomberos sanearon la zona, hicieron un perímetro de seguridad y acotaron el muro afectado. Dejaron el poste atado a una farola. Los policías, con la matrícula del vehículo, pudieron descubrir quién era el titular del coche, el cual fue sacado del huerto en el que cayó con una grúa particular (del seguro).
- Festival Aéreo de San Javier 2026: acrobacias, humo y motores sobre el Mar Menor
- En directo: Europa-Real Murcia
- Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre
- Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras
- En directo: FC Cartagena-Nástic de Tarragona
- Así se reparten las más de 1.100 viviendas proyectadas en solares municipales del municipio de Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la mesa de menos de 15 euros que muchos balcones murcianos necesitan
- El Mercado del Encanto llega a Cartagena: artículos de moda femenina e infantil, complementos, joyería y decoración