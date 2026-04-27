Un conductor de ambulancia, sancionado por visitar casetas de la feria de Yecla en horario de servicio

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso de un conductor de ambulancias contra la sentencia que respaldó la sanción de suspensión de empleo y sueldo de 45 días por desplazarse por su cuenta en ese vehículo al recinto ferial de Yecla en horario de servicio.

La sentencia del TSJRM, señala que el juzgado de lo Social al que correspondió su demanda declaró probado que los hechos se produjeron en septiembre de 2023 cuando el trabajador, uniformado, cogió la ambulancia y se desplazó al recinto ferial, en el que permaneció una hora, con visita a varias casetas.

La empresa descubrió los hechos cuando detectó por el GPS su presencia en ese lugar, que no estaba justificada al no haberse recibido ninguna llamada al 112 que requiriera sus servicios.

La sentencia del juzgado que ahora se confirma por el TSJRM recogió también que apenas una semana antes había cometido unos hechos similares al desplazarse al mismo lugar en la ambulancia y permanecer allí unos 40 minutos.

Tampoco entonces contaba con autorización de la empresa, ni su presencia allí estaba justificada, por lo que fue sancionado con dos días de suspensión de empleo y sueldo.

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La Sala confirma la sentencia recurrida al no dar credibilidad a la versión del apelante, que alegó en su descargo que había acudido al recinto ferial a recoger unas llaves.