Cae una banda que robaba a personas mayores en Murcia con la técnica de "la siembra"

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado presuntamente a cometer hurtos mediante la técnica conocida como "la siembra", con la que sustraían dinero, carteras y tarjetas bancarias a personas de avanzada edad. Los detenidos actuaban en distintas provincias y llegaron a realizar extracciones fraudulentas que, en algunos casos, superaron los 3.000 euros en efectivo.

La investigación comenzó el pasado mes de diciembre en Cartagena, donde los agentes detectaron varios hechos delictivos con un mismo patrón. Los autores utilizaban maniobras de distracción para acercarse a personas mayores y apoderarse de sus pertenencias mediante hurtos al descuido.

Según la Policía Nacional, el grupo actuaba de forma organizada y coordinada en las provincias de Murcia, Alicante, Málaga y Granada.

Sus integrantes seleccionaban a las víctimas cuando acudían a retirar dinero en cajeros automáticos o realizaban compras en establecimientos comerciales. En ese momento, uno de ellos simulaba la caída de un objeto o pedía ayuda con cualquier excusa para distraer a la víctima, mientras otro aprovechaba el descuido para sustraer la cartera o las tarjetas bancarias.

Seleccionaban a las víctimas cuando acudían a retirar dinero en cajeros automáticos o realizaban compras en establecimientos comerciales

Además, los investigados observaban el momento en el que la víctima introducía el PIN de seguridad para hacerse con la clave. Posteriormente, realizaban pequeñas y sucesivas extracciones de dinero con el objetivo de no superar los límites establecidos, o accedían a aplicaciones bancarias para efectuar operaciones fraudulentas.

La investigación permitió localizar a los sospechosos en el interior de un supermercado de Santa Pola, en Alicante, cuando presuntamente se disponían a cometer un nuevo delito. Los agentes procedieron entonces a la detención de tres varones, a los que se les imputan numerosos delitos de hurto y estafa. A uno de los implicados le constaban más de cien detenciones anteriores por hechos similares.

La autoridad judicial decretó el ingreso inmediato en prisión provisional de todos los detenidos.

Consejos para evitar ser víctima de una 'siembra'

Ante este tipo de delitos, la Policía Nacional recomienda extremar las precauciones, especialmente en lugares públicos y concurridos.

Entre los consejos, pide desconfiar de personas desconocidas que se acerquen con cualquier excusa para distraer, sobre todo en cajeros automáticos, aparcamientos o zonas comerciales; evitar mostrar dinero en efectivo o manipular la cartera en lugares visibles; no perder de vista bolsos, mochilas y efectos personales; cubrir el teclado al introducir la clave en cajeros y comercios; no llevar anotado el PIN de la tarjeta bancaria y limitar los importes de las operaciones y de los reintegros diarios.

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En caso de sospechar que se está siendo víctima de un intento de hurto o estafa, la Policía aconseja alejarse del lugar y avisar de inmediato a los agentes.