Admite que violó en Murcia a una mujer a la que conoció por Badoo y no pisará la cárcel

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un individuo que admitió haber violado a una mujer a la que conoció por Badoo, la cual denunció en la Comisaría de Distrito del Carmen la agresión sufrida y, un lustro después de aquello, ve cómo se dicta sentencia.

El día de la vista, en el Palacio de Justicia de Murcia, las partes (la Fiscalía, que defendía los intereses de la mujer, la y defensa del encausado) llegaron a un acuerdo y no hubo juicio como tal, sino que el proceso se saldó con una conformidad en virtud de la cual el sujeto reconocía lo que hizo y por ello veía reducida su pena.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el hombre, de entonces 36 años de edad y sin antecedentes penales «conoció a la mujer, de 38 años, a través de una aplicación de citas para adultos por internet llamada Badoo, a partir de lo cual quedaron para salir en alguna ocasión, repitiendo cita el día 5 de agosto», que fue cuando «el procesado recogió en su vehículo a la mujer y se trasladaron juntos al domicilio de él, sito en Murcia». El escenario de los hechos.

La afectada fue primero a la Arrixaca, donde la reconoció un forense, y luego a Comisaría a denunciar los hechos

Una vez en el interior de la vivienda, el varón «comenzó a realizar aproximaciones de índole sexual a la mujer, tocándola en diversas partes del cuerpo y besándola repetidamente, ante lo cual ella le comentó que solamente había ido a charlar y a conocerlo mejor y que no quería mantener ningún tipo de relación sexual con él», destaca la sentencia.

En aquel momento no se produjo la violación: fue al día siguiente. El documento judicial detalla que la mujer se quedó en el domicilio del sujeto, y que, a la mañana siguiente, él accedió a la habitación donde ella había dormido, con la intención, de nuevo, de tener relaciones sexuales.

Ella insistió en que no quería y fue cuando él «la atrajo hacia sí, le propinó un tirón de pelo y un par de bofetadas» y fue cuando la agredió sexualmente. La penetró.

La víctima salió de la vivienda y se desplazó primero al Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde fue atendida por los médicos y reconocida por un forense al que llamaron los mismos sanitarios, al percatarse de que la paciente había sufrido una violación.

Ella le explicó que había quedado para conocerlo mejor, pero que no quería mantener relaciones

Tras salir del hospital, horas después, la afectada se personó, con su parte médico en mano, a la Comisaría de Distrito del Carmen, donde denunció lo que le había pasado. Cinco años después, se fijó el juicio y ya está sentenciado.

Indemnización a pagar a plazos

El tribunal condena al hombre, como autor de un delito de agresión sexual, a una pena de dos años de cárcel. Tiene prohibido acercarse durante un lustro (el tiempo que pasará en régimen de libertad vigilada) a su víctima, a la cual tendrá que indemnizar con 8.000 euros, a pagar en 36 meses.

El individuo no pisará la cárcel, dado que «se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al condenado, condicionada a que el reo no delinca en el plazo de 3 años, y a que abone el importe de la responsabilidad civil en 36 plazos iguales, con expreso apercibimiento de que, en caso de incumplimiento de cualesquiera de las dos condiciones establecidas, se revocará el beneficio otorgado con ejecución de la pena privativa de libertad impuesta», concreta la sentencia.

La sentencia se dictó de viva voz y se declaró firme. Las costas corren a cargo del violador.