Roban tres loros de una finca de Cartagena: "Pido que los dejen en una pajarería o en el veterinario, estamos desesperados"

"A ver si los devolvieran ellos mismos, que los dejen en un veterinario, en una pajarería... lo que queremos es que vuelvan, estamos desesperados". Así se expresa la legítima propietaria de tres loros que esta semana fueron robados de la finca de Los Belones, en Cartagena, por parte de unos intrusos con los que trata de dar la Guardia Civil.

Los hechos se produjeron el pasado martes por la tarde. Testigos alertaron luego a la dueña de la propiedad de que habían visto a tres sospechosos. "Creemos que vinieron a robar chatarra, herramientas... y se encontraron con los loros", detalla la mujer. A los pájaros "se los llevaron en cajas de cartón", precisa.

Esta vecina de Los Belones puso ante la Benemérita la correspondiente denuncia. Desde entonces, está recibiendo "rumores" acerca del paradero de las aves. "Hay oídas de que están por La Unión, han visto a los ladrones con ellos. Pero, si una orden de un juez, no se puede entrar en la casa en la que se supone que están".

Cartel con la imagen de dos de los loros que fueron robados en Los Belones. / L. O.

En este sentido, la mujer manifiesta que "son loros muy ruidosos y los vecinos se han dado cuenta porque hacen mucho ruido", al tiempo que concreta que sus pájaros son psitácidos y que, sin la correspondiente documentación en regla, es ilegal tenerlos.

El guacamayo tiene 9 años, los otros dos van a cumplir 4. El tráfico de aves exóticas es, desde hace años, uno de los negocios más lucrativos del mundo, y los guacamayos son el más codiciado objeto de deseo.

En el mercado negro

El tráfico de aves es el tercer negocio más lucrativo del planeta en el ámbito de la ilegalidad, únicamente por detrás del tráfico de armas y del narcotráfico. Y las psitaciformes (loros, guacamayos, cacatúas…) son de las más demandadas. De ahí que la vecina afectada por el robo de sus animales en Los Belones tenga claro que los loros solo pueden ser movidos en el mercado negro.

Las mujer, tras la difusión por internet de carteles con las fotos de las aves y su propio número de teléfono, apela a la colaboración ciudadana para que sus loros vuelvan a casa. A quienes los tienen, les pide que los depositen en la misma Policía, "si no ellos mismos, que manden a alguien": lo que haga falta con tal de recuperar a miembros de la familia.

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Y si a alguien se le ha pasado por la cabeza adquirir un loro en el mercado negro, que tenga en cuenta que tiene sus riesgos. "Las aves transmiten neumonía, parásitos, de todo", apuntaron a esta redacción desde el Seprona. De ahí que se haga hincapié en la importancia de adquirir, siempre, animales que hayan pasado los pertinentes controles sanitarios.