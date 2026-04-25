Investigan la muerte de un hombre tras hallarse su cadáver con un tiro en la frente en una casa de Puerto Lumbreras

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 55 años de edad cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este sábado en un domicilio del casco urbano de Puerto Lumbreras con evidentes signos de violencia, indican fuentes cercanas a la investigación.

El hallazgo se produjo minutos después de las dos y media de la tarde, en una vivienda de planta baja de la calle Vicente Ruiz Llamas del citado municipio. Fue un familiar directo del difunto el que dio la voz de alarma: según contó cuando llamó para pedir ayuda, había llegado a la casa y encontrado a su hermano muerto. Tal y como explicó, "colgado y con un disparo en la frente".

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, además de sanitarios en una ambulancia, que únicamente pudieron confirmar el deceso. Se dio aviso al Instituto Armado, cuerpo competente para hacerse cargo de las pesquisas, así como a la comitiva judicial, para proceder al levantamiento del cadáver.

Los restos mortales del varón son trasladados al Instituto de Medicina Legal, para ser sometidos a la pertinente autopsia que revele la causa del deceso.

Una escopeta de caza en el lugar

Un portavoz de la Guardia Civil en la Región informó de que la principal teoría que se maneja es que se trató de un suicidio y que fue el propio varón el que apretó el gatillo de la escopeta que se encontró en el interior del domicilio, junto al cadáver.

El arma de fuego fue requisada por los investigadores d

De confirmarse que se trata de una muerte violenta, se trataría del tercer crimen del año en la Región. El primero fue en enero y costó la vida Francisco, alias Paco 'El Pachequero', el vecino de 41 años que se desangró en la puerta de su casa de El Algar, en Cartagena , tras recibir un disparo.

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El segundo crimen fue el que segó la vida del hombre asesinado y enterrado en una finca de Librilla, cuyo cuerpo fue descubierto en marzo y llevaba pocos días muerto cuando fue hallado. La autoridad judicial estableció que las actuaciones de este asunto fuesen declaradas secretas.