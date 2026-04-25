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Un conductor borracho se queda dormido al volante en mitad de la carretera en Murcia y solo logra despertarlo su madre

La Policía, que encontró el coche parado en el carril de circulación con el motor encendido, no lograba despertar al joven, de 21 años, al que finalmente espabiló su progenitora, que se movilizó al lugar

Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Murcia.

Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Murcia. / Juan Carlos Caval

Ana Lucas

Ana Lucas

Parado con el coche en mitad de la carretera en Beniaján, con el motor en marcha y completamente dormido sobre el volante. Así encontró la pasada madrugada una patrulla de la Policía Local de Murcia a un joven de 21 años en el interior de su vehículo. Estaba tan ebrio que, según explican fuentes cercanas al caso, fue complicado despertarlo.

Tal y como informó la Policía Local en sus redes, "agentes de Beniaján localizaron un vehículo parado en mitad del carril de circulación con el motor encendido". Al aproximarse al automóvil, descubrieron en su interior a un conductor que "se encontraba durmiendo". Profundamente.

Los municipales tocaron los cristales del turismo, pero el chico no se despertaba. Para no romper las lunas, se requirió en el lugar a los bomberos (a fin de abrir el coche) y, mientras estos profesionales se movilizaban, la Policía, mirando la matrícula del coche, localizó a un familiar del joven, en concreto a su madre. La mujer puso rumbo al lugar.

Bomberos abren el coche

Los bomberos llegaron y consiguieron abrir la puerta del coche sin romperla. El veinteañero, no obstante, seguía sin despertarse. Llegó entonces su progenitora, que fue la que finalmente consiguió espabilarlo, apuntan las mismas fuentes.

Al escenario también se movilizaron sanitarios en una ambulancia, para atender al varón, el cual no presentaba lesiones: no tuvo un accidente, únicamente se quedó dormido mientras conducía y, pese al peligro que esto entraña, afortunadamente no chocó con otra persona.

Cuando fue sometido a la preceptiva prueba de detección de alcohol (y también de drogas), el joven arrojó un resultado positivo. Iba muy ebrio. En concreto, arrojó un resultado que triplicaba la tasa de alcohol permitida al volante. Por esa razón, será investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

El chico no fue detenido y pudo marcharse con su madre. El caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, que en asuntos así actúa como Policía Judicial, al tratarse de una competencia de Tráfico.

Noticias relacionadas y más

Fuentes policiales destacan que, aunque parezca mentira que aún haya que recordarlo, ponerse al volante tras beber alcohol es muy peligroso. Los conductores ebrios suelen detenerse en semáforos, avenidas o incluso en medio de la carretera, como fue el caso, y perder la noción de todo. Ponen en riesgo su vida y la de los demás usuarios de la vía.

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