Detenidos dos hermanos por acuchillarse mutuamente en su casa de La Unión

Una mujer de 51 años y un hombre de 48, vecinos de La Unión y de parentesco hermanos, han sido detenidos por, presuntamente, acuchillarse mutuamente en su casa del citado municipio costero, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una y veinte de la madrugada, ya de este viernes, en una vivienda ubicada en el casco urbano de La Unión. La propia afectada telefoneó para pedir ayuda: su hermano pequeño la estaba agrediendo físicamente, aseguró.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de La Unión, así como de la Guardia Civil, que, al llegar, encontraron a los parientes heridos: presentaban cortes producidos, al parecer, con un cuchillo de los que forman parte del menaje del hogar.

Al tener los implicados en la riña distintas lesiones que precisaban de asistencia médica, al domicilio también se desplazaron sanitarios en una ambulancia, para atender a los dos afectados. Al varón lo curaron in situ, mientras que a la mujer la trasladaron a un centro médico.

Ambos fueron arrestados como presuntos autores de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica. En un máximo de 72 horas, serán puestos a disposición del Juzgado de Guardia, que decidirá su destino: previsiblemente, libertad con cargos y una orden de alejamiento mutua.