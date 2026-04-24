Sucesos
Detenido por matar a su madre en un centro sociosanitario de Barcelona
La víctima tenía 92 años
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 67 años por presuntamente matar a su madre de 92 años en un centro sociosanitario del distrito de Sant Andreu de Barcelona. La mujer estaba ingresada en este centro, ya que estaba en muy malas condiciones de salud, y el sospechoso la habría matado. Según algunas fuentes, la impidió respirar y la víctima por su debilidad no opuso resistencia.
Después del crimen, el sospechoso ha avisado a personal del centro y, muy nervioso, les ha explicado lo que habría hecho. Sobre las 8:45 horas han llamado al teléfono de emergencias 112 para explicar lo que había pasado.
Tras recibir la alerta, una patrulla policial se ha desplazado al centro y ha comprobado los hechos. El hombre estaba acompañado de personal sanitario. La División de Investigación Criminal de Mossos se ha hecho cargo de las pesquisas.
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