El acusado de matar a tiros al marido de su amante en Puerto Lumbreras niega ser el autor del crimen y culpa al cuñado de la víctima

"No lo entiendo por qué me acusan a mí", empezó diciendo. Después del receso, era el turno de Juan José E. H., alias 'Juanillo', el hombre que se sienta en el banquillo por matar a tiros hace nueve años al esposo de su supuesta amante en Puerto Lumbreras, y que tomaba la palabra para declarar como acusado de asesinato. Asesinato que aseguró no haber cometido y que, en su opinión, fue obra de José S. M., cuñado de la víctima.

El procesado (que llega cada día a su juicio por su pie, dado que está en libertad con cargos) fue capturado en 2017 y, desde entonces, imputado como supuesto autor del asesinato de Martín, el marido de Ana, un vecino de 49 años al que mataron a tiros, con una escopeta de perdigones, a las puertas de su casa en el citado municipio colindante con Almería.

Antes de la pausa decretada por el magistrado presidente de la sala, se proyectaron en la sala vídeos (y se escucharon grabaciones de audio) en las que Ana cuenta que, la mañana del crimen de su marido, 'Juanillo' la telefoneó para preguntarle "que dónde estaba el Martín". "Yo le dije que estaba en la casa", reconoce la mujer.

Ana, la viuda del difunto, junto a su letrado, Joaquín Sánchez, este viernes en el juicio. / Juan Carlos Caval

"¿Qué te dijo?", cuestionó una de las interlocutoras de la viuda en las grabaciones. "Que le iba a pegar un tiro, que iba a matar al Martín", admite Ana, también acusada (aunque no por la Fiscalía), que afirma que no contó eso a la Guardia Civil porque "tenía miedo de Juan, de que me fuera a hacer algo", puesto que en una ocasión la había violado.

"Yo creo que estoy bien de mi cabeza"

"Yo con el Martín no estuve en ningún momento ese día, ni siquiera lo vi", testificó este viernes Juan José, que insistió en que no entiende por qué José (hermano de Ana y cuñado del fallecido) manifestó que lo había visto en las inmediaciones del domicilio de la víctima. De ahí que recele de la declaración de este hombre.

El difunto Martín "era una buena persona" y nunca discutió con él: "Jamás en mi vida", destacó el encausado, que rememoró que lo arrestaron de madrugada y tiene lagunas sobre lo que verbalizó cuando lo llevaron al cuartel de la Guardia Civil.

"Martín era una gran persona, muy bueno", manifestó el procesado, que llega por su pie al juicio al estar libre

"¿Ana le dijo que le hiciera daño a su marido?", cuestionó Joaquín Sánchez, el abogado de la viuda. "Yo no tenía ni su número de teléfono, no tenía contacto con ella, yo con ella no he hablado", respondió el procesado. "Yo creo que estoy bien de mi cabeza", añadió.

A preguntas de Juan Pedro Toledo, su letrado defensor, 'Juanillo' apuntó que en un momento de su vida sí tuvo una relación "solo de amistad" con Ana, relación que se cortó por "habladurías" de la gente del pueblo.

"Martín era una gran persona, muy bueno", reiteró el procesado. A la pregunta de si sospecha de quién pudo disparar aquel día, fue tajante: "José tiene que ser quien ha sido, en verdad". Se refiere al hermano de Ana, cuñado del difunto y la persona que dijo haber visto a Juan José ese día en el escenario.

"Estás metida hasta los ojos"

Antes de la declaración del principal procesado, se reprodujo en la sala una conversación en la que dos mujeres, allegadas de Martín, hablan con la viuda del mismo. "En la muerte de tu marido estás 'metía' hasta los ojos. Y tú lo sabes, Ana", se oye decir a una de las féminas.

"El Juan se ve que estaba escondido, se puso detrás del coche de Martín y le disparó", subraya Ana, que añade que 'Juanillo' amenazó de muerte a su hermano José (testigo del crimen y, según cree el procesado, el autor) si hablaba.

"¿Por qué te acuestas con él, sabiendo que mató a tu marido?", interroga una de las mujeres a la viuda. "Que yo no estoy con él, Carmen", responde la interpelada. Momentos después, se proyectó en la sala un vídeo en el que Ana admitía haber estado con Juan y llevar con él "tres o cuatro meses".

"No paraba de molestarme en el móvil, me decía que me quería. Y me decía 'déjatelo, que él no vale 'pa' 'na'. Yo le decía que quería a mi Martín, que quería estar con él", detalla Ana en la grabación, en la cual las mujeres tratan, con insistencia, de tirarle de la lengua con la premisa: "Ana, desahógate, nos da 'lastimica' de ti".