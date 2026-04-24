Asaltan dos joyerías de Nueva Condomina: la Policía busca a una banda de ladrones profesionales que desvalijaron los establecimientos en minutos

La Policía Nacional busca a los ladrones que desvalijaron en apenas minutos, de madrugada, dos joyerías ubicadas en el centro comercial Nueva Condomina, en Murcia, informan fuentes cercanas a la investigación.

Cuando los intrusos accedieron a los negocios, saltó la alarma. Fue precisamente la central de alarmas la que alertó a la sala del 091, de la Policía Nacional, de lo que estaba pasando. Tras tener conocimiento del suceso, al lugar se movilizaron agentes de este cuerpo, el competente para hacerse cargo de la investigación.

Se alertó a los profesionales de la Policía Científica, que se desplazaron a Nueva Condomina, a fin de recabar muestras y vestigios que logren estrechar el cerco sobre los ladrones. Los especialistas de la citada brigada hallaron en el lugar cristales rotos y otros indicios (producto de los destrozos) cuyo análisis puede resultar de utilidad a la hora de esclarecer el robo.

Según transmitieron fuentes próximas al caso, la Policía Judicial busca a cuatro encapuchados que entraron de madrugada en el centro comercial, por la zona de suministros, emplearon el método del alunizaje para perpetrar el atraco y huyeron en coches, los cuales se presupone que eran robados.

No ha trascendido a cuánto asciende el botín que lograron llevarse estos delincuentes, los cuales, según cree la Policía, llevarían tiempo planeando el asalto, dado lo profesional del mismo.

El atraco con pistoleros en moto, en la memoria

El mismo centro comercial fue escenario, hace unos años, de un robo de película, pistoleros en moto incluidos. También fueron cuatro sujetos, a los que la Policía pilló cuando pretendían robar un salón recreativo de Patiño, para lo cual se puso en marcha un dispositivo en el que participó el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Dos años después, hubo sentencia. A José Antonio L.S. le cayeron ocho años de cárcel y 31 días de trabajos comunitarios; a Antonio R.G., un año de cárcel y cuatro meses de multa; para José A.M., un año de prisión y para José D.V., dos años y medio de cárcel.