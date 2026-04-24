La viuda acusada de ser el cerebro del crimen de su marido en Puerto Lumbreras asegura que su amante la violó

Juan José E. H., alias 'Juanillo', que se sienta en el banquillo por matar a tiros hace nueve años al esposo de su supuesta amante en Puerto Lumbreras, tenía previsto este viernes tomar la palabra en la vista oral que se sigue contra él, y lo hacía después de escuchar, en la voz de la viuda de la víctima, que "él me obligó, yo no quería estar con él". "Me violó y 'to', el Juan", aseguró la mujer.

En la primavera del año 2017, 'Juanillo', de entonces 34 años, era detenido en Puerto Lumbreras como supuesto autor del asesinato (días antes) de Martín, un vecino de 49 años al que mataron a tiros, con una escopeta de perdigones, a las puertas de su domicilio.

La Audiencia Provincial de Murcia iniciaba el pasado viernes, con la selección de los miembros del jurado popular, el juicio tanto contra Juan José E. H. como contra la esposa del difunto, Ana, a la cual parientes de Martín (que no la Fiscalía) acusan de incitar a 'Juanillo' a que matase a su marido.

"¿No estás metida en el ajo, Ana?"

Antes de la declaración del principal procesado, se reprodujo en la sala una conversación en la que dos mujeres, allegadas de Martín, hablan con la viuda del mismo. "En la muerte de tu marido estás 'metía' hasta los ojos. Y tú lo sabes, Ana", se oye decir a una de las féminas.

"El Juan se ve que estaba escondido, se puso detrás del coche de Martín y le disparó", dice la viuda en un audio que se reprodujo en la sala

"¿No estás metida en el ajo? Si tú hablas y colaboras, no te va a pasar 'na'. Si no, te van a encerrar", comenta la otra voz, que trata de que la viuda diga algo. "Pues ya está. Cuando vaya Jose (hermano de Ana), voy yo", detalla Ana en un momento dado. Minutos después, reconoce saber que hubo "una paliza" de Juan José a Martín.

"El Juan se ve que estaba escondido, se puso detrás del coche de Martín y le disparó", subraya Ana, que añade que 'Juanillo' amenazó de muerte a su hermano José (testigo del crimen) si hablaba.

"¿Por qué te acuestas con él, sabiendo que mató a tu marido?"

"¿Por qué te acuestas con él, sabiendo que mató a tu marido?", interroga una de las mujeres a la viuda. "Que yo no estoy con él, Carmen", responde la interpelada. Momentos después, se proyectó en la sala un vídeo en el que Ana admitía haber estado con Juan y llevar con él "tres o cuatro meses".

"No paraba de molestarme en el móvil, me decía que me quería. Y me decía 'déjatelo, que él no vale 'pa' 'na'. Yo le decía que quería a mi Martín, que quería estar con él", detalla Ana en la grabación, en la cual las mujeres tratan, con insistencia, de tirarle de la lengua con la premisa: "Ana, desahógate, nos da 'lastimica' de ti".

Cuando Martín se enteró de la relación de su esposa con 'Juanillo', y pidió explicaciones a su pareja, ella se justificó con que: "El Juan me está obligando a que me vaya con él".

La mañana del crimen, Juan llamó a Ana y le preguntó "que dónde estaba el Martín. Yo le dije que estaba en la casa". "¿Qué te dijo?", quiere saber una de las mujeres. "Que le iba a pegar un tiro, que iba a matar al Martín", admite la viuda, que afirma que no contó eso a la Guardia Civil porque "tenía miedo de Juan, de que me fuera a hacer algo".

El presunto autor, cuando fue detenido por la Guardia Civil en 2017. / Guardia Civil

"¿Y por qué no te fuiste con él y dejaste a mi cuñado? ¿Tú te das cuenta que le pegaron un tiro por ti, Ana?", manifiesta. "El me obligó, yo no quería estar con él", sentencia la viuda, que admite que "desde antes de la Navidad" ya estaba con su amante.

"Me violó y 'to', el Juan", asegura Ana en otro vídeo. "Se ve que te gustó, porque seguiste con él. ¿Por qué no lo denunciaste?", suelta una de las interlocutoras. "Porque me tenía amenazada", subraya la viuda de Martín.

Al acabar de proyectar los vídeos, el abogado de Ana, Joaquín Sánchez, aseveró que "estas grabaciones son totalmente ilegales y no tienen valor probatorio" y que lo que muestran es el testimonio de una víctima, que sería la viuda.

El Ministerio Público considera que 'Juanillo' tiene que pasar un cuarto de siglo entre rejas por asesinato e indemnizar a los seis hijos de Martín en cantidades que suman más de 450.000 euros.