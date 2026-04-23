El sexagenario detenido por apuñalar a su compañero en una residencia de Ceutí, en libertad

El hombre de 69 años de edad que fue detenido por apuñalar a uno de sus compañeros en una residencia de mayores privada ubicada en el municipio de Ceutí fue puesto en libertad tras su arresto y no trasladado al Juzgado de Guardia, indica un portavoz de la Guardia Civil.

La libertad sin puesta a disposición judicial significa que, tras el arresto, la Benemérita liberó al sospechoso (dentro de las 72 horas que, como máximo, puede permanecer arrestado) sin llevarlo ante la autoridad judicial, aunque el atestado sí que se manda al juzgado para continuar la investigación, deja claro el Cuerpo.

En este sentido, la libertad del sexagenario no implica dar carpetazo al caso del apuñalamiento, puesto que la investigación judicial prosigue y el sospechoso (que fue llevado primero al Morales, por un ataque de ansiedad) puede ser citado más adelante.

El aviso por esta agresión, en el centro Colisée Ceutí, situado en el camino de los Julios, se recibía a las once y media de la noche del pasado jueves, cuando, por razones que no han trascendido, uno de los usuarios del geriátrico arremetió contra otro, cuchillo en mano, y se lo clavó. Una de las puñaladas fue en una zona crítica: el cuello.

Al lugar se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron tanto a la víctima, un varón de 66 años que presentaba lesiones de arma blanca en el cuello, como al presunto atacante, que padecía un ataque de ansiedad. Ambos fueron trasladados al Morales Meseguer de Murcia.

El herido quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, de donde, afortunadamente, ya ha salido. En cuanto al supuesto agresor, fue atendido en el mismo centro, dado de alta a las pocas horas y capturado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Como ya apuntó este diario, se prevé que entre en escena el Instituto de Medicina Legal de Murcia a fin de que un forense examine al acusado y tras hacerlo elabore un informe de imputabilidad. Este posterior informe determinará cuál es su estado mental y si está en condiciones de responder por los hechos.

Cabe reseñar que una dolencia psiquiátrica acreditada puede exonerar a un encausado de ir a la cárcel. Si los informes forenses así lo determinan, podría ser una persona inimputable.