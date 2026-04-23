Crimen en Valladolid
Sin restos biológicos entre las muestras del sótano investigado por el caso Esther López
La Guardia Civil no halla restos biológicos en el sótano del chalé de los padres del único investigado
EFE
La recogida de muestras y posibles pruebas realizada por la Guardia Civil en el sótano de un chalé de la familia del único investigado por la muerte de Esther López, cuyo cuerpo apareció en Traspinedo (Valladolid) en 2022, no ha deparado restos biológicos, según han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.
Fue el martes pasado cuando la Guardia Civil remitió al Juzgado el informe preliminar sobre ese registro, con fotografías sobre los trabajos realizados en este espacio, descubierto días atrás por el nuevo propietario de la vivienda.
El registro llevado a cabo en el chalé que fue segunda residencia de los padres del único investigado en el caso, Óscar S.M., concluyó el pasado 17 de abril después de quince horas de inspección desarrolladas durante dos jornadas.
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