Investigan la muerte de una mujer tras hallarse su cadáver en un huerto en Pliego

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado martes por la tarde en un huerto ubicado en el municipio de Pliego, indican fuentes cercanas a la investigación.

El hallazgo se produjo sobre las cinco menos diez de la tarde, en el denominado Camino de la Oliverica, una zona rural. Fue un vecino el que dio la voz de alarma: había una persona en el suelo, no respondía a estímulos, estaba fría y pálida. Precisaba de ayuda médica con urgencia.

Al lugar se movilizó una ambulancia del 061, con sanitarios que únicamente se limitaron a confirmar el deceso. Se alertó al Instituto Armado (cuerpo competente para hacerse cargo de las pesquisas) y al forense y al juez de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver.

Los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, para la pertinente autopsia que revele la causa del deceso y si se trató de una muerte natural, homicida o accidental. La Benemérita abrió la investigación, la cual dependerá del resultado del informe del forense.

La fallecida es una mujer española de 40 años de edad. Se da la circunstancia de que el paisano que la encontró relató, al percatarse de la identidad de la víctima, que dos familiares de ella se habían vuelto envueltos en un crimen hace tiempo. En concreto, afirmó que habían matado a dos hombres.

Serán los profesionales de la Guardia Civil encargados del caso quienes confirmen si extremo va más allá del rumor y determinen si se trata de algo que pueda ser vinculado al fallecimiento del martes o no tiene nada que ver.