Herido grave tras caer desde un altura de cinco metros cuando trabajaba en el polígono de Alhama

Un hombre de 32 años de edad ha resultado herido grave este jueves tras caer desde una altura de cinco metros cuando trabajaba en las instalaciones de una empresa del polígono industrial Las Salinas de Alhama de Murcia.

El 1-1-2 ha recibido, a las 08:40 horas de la mañana, la llamada de la Policía Local de Alhama de Murcia informando del accidente.

Al lugar se ha movilizado una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser estabilizado por los sanitarios, el accidentado ha sido trasladado en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.