Sucesos
Desmantelan en Patiño un narcopiso que funcionaba como "un supermercado de droga que operaba las 24 horas del día": hay 13 detenidos
Una unidad policial de élite llegada desde Madrid tiró la puerta acorazada y dentro halló cocaína, marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo, un revólver y joyas
La Policía Nacional ha desmantelado en la población murciana de Patiño un narcopiso que funcionaba como "un supermercado de droga que operaba las 24 horas del día", informa el cuerpo, que ha procedido al arresto de 13 personas, cuatro de ellas mujeres, por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.
Llevaban desde enero detrás del garito, en el cual "las personas investigadas realizaban turnos rotatorios que permitían que el trasiego de consumidores que accedían al inmueble para posteriormente volver a salir fuera constante".
Con los indicios obtenidos, y orden judicial en mano, se produjeron "cinco registros, uno en el inmueble donde tenía lugar la venta de las sustancias estupefacientes y cuatro más en viviendas relacionadas con las personas involucradas en este entramado criminal", prosigue la Policía.
El inmueble contaba con cámaras de seguridad que monitorizaban las inmediaciones del edificio
Los investigadores se encontraron con una puerta acorazada en la entrada, para cuya apertura se requirió la intervención del GOIT (Grupo operativo de Intervenciones Técnicas), unidad especializada de la Policía Nacional desplazada expresamente desde Madrid.
"El inmueble contaba con cámaras de seguridad que monitorizaban las inmediaciones del edificio donde se encontraba y personas dedicadas exclusivamente a tareas de vigilancias para detectar la posible presencia policial", destaca la nota policial.
La Unidad Especial de Guías Caninos de Murcia de la Policía Nacional fue clave en los registros, donde hallaron cocaína, marihuana, balanzas de precisión, dinero en efectivo, un revólver, dos vehículos y diversas joyas, "cuya procedencia no se descarta que tenga carácter ilícito y que hayan sido entregadas como pago a cambio de sustancias estupefacientes por los consumidores".
El comunicado policial concreta algunos de los 13 detenidos cuentan con "con un alto grado de peligrosidad" y que "los principales investigados" pasaron a disposición judicial. Tal y como ha podido saber este diario, todos están ya en libertad a la espera de juicio.
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