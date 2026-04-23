Más de cien identificados en un amplio operativo policial en locales de ocio de La Unión y Cartagena
La intervención se saldó además con la detección de nueve extranjeros en situación irregular
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de La Unión, han identificado a más de un centenar de personas durante un operativo conjunto de inspección en diversos establecimientos de ocio de los municipios de La Unión y la diputación cartagenera de La Aljorra.
La intervención, realizada a finales del pasado mes de marzo, se ha saldado además con la detección de nueve personas en situación irregular y diversas sanciones por tenencia de drogas.
Según ha informado la Benemérita, el dispositivo se centró en la revisión de siete establecimientos para comprobar irregularidades administrativas y detectar posibles conductas ilícitas relacionadas con la seguridad ciudadana.
Como resultado de las comprobaciones, se procedió a la incoación de expedientes administrativos para nueve personas que se encontraban en situación irregular en el país, conforme a la Ley de Extranjería.
La actuación integral de los tres cuerpos policiales se completó con propuestas de sanción por la tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública, infracción recogida en la Ley de Seguridad Ciudadana.
Este operativo se enmarca en la colaboración permanente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales para la detección de ilícitos penales y la protección del interés general en las zonas de ocio.
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