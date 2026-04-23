El choque entre dos coches deja retenciones en la MU-33 a la altura de Ronda Norte

Una colisión entre dos coches este jueves a primera hora de la tarde ha complicado el tráfico en la MU-33, en dirección Cartagena, a la altura de Ronda Norte.

El accidente ha ocurrido sobre las 14.30 horas, cuando dos turismos han chocado en la citada vía, en una zona próxima al acceso a la ciudad de Murcia por Ronda Norte.

Bomberos de Murcia han recibido el aviso de que había dos personas atrapadas en los vehículos y se han desplazado con tres vehículos y 13 efectivos al lugar del accidente.

Una vez allí, los bomberos, procedentes de los parques de Espinardo e Infante, han rescatado a los ocupantes de los coches implicados. Sanitarios del 061se han hecho cargos de ellos y por el momento no han trascendido datos sobre su estado ni la consideración de sus heridas.

La colisión ha empeorado el tráfico en una zona ya de por sí bastante transitada, causando retenciones en la zona.