Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca

Salvador Llinàs fundó en julio de 2014 Autoclick, un negocio de alquiler de coches cuya sede principal abrió en el polígono de Son Oms, junto a Son Sant Joan. Desde Mallorca se expandió a velocidad de vértigo por toda Europa y en cuestión de meses abrió oficinas en decenas de aeropuertos. Movía miles de vehículos y mucho dinero. El auge fue tan rápido como su caída cuando empezaron a acumularse las denuncias por la compraventa fraudulenta de los coches que tenía alquilados. La empresa se declaró en concurso de acreedores, cerró de la noche a la mañana y Llinàs desapareció dejando atrás la mayor estafa cometida en la isla. Un fraude de 20 millones de euros que ha acabado costándole casi cinco años de prisión tras una larga fuga que le llevó a Taiwán.

En su época dorada, Autoclick presumía de estar presente en los principales destinos turísticos de Europa. Además de Mallorca, Barcelona, Madrid, Alicante, Tenerife, Las Palmas y Málaga, estaba presente en Milán, Roma, París, Oporto, Bruselas, Atenas, Venecia, Bérgamo, Bolonia, Pisa, Marsella, Niza, Burdeos, Mykonos y Florencia. Un pequeño imperio que se abrió hueco en el sector de los rent a car y anunciaba una expansión todavía mayor. Tenía una flota de 20.000 vehículos.

Salvador Llinàs, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma. / MANU MIELNIEZUK

Pero las vacas gordas duraron poco. Autoclick era un gigante con pies de barro y en 2018 su nombre empezó a sonar en comisarías y juzgados. Más de 50 empresas de Holanda, Austria, Alemania, Rumanía, Portugal e Italia denunciaron que habían adquirido miles de automóviles a Autoclick sin recibir jamás la documentación, por lo que no pudieron disponer de ellos ni tramitar el cambio de titularidad. Al mismo tiempo, concesionarios y financieras que suministraban los coches a la empresa mallorquina para que explotara su alquiler acudieron también a los tribunales por la desaparición de sus vehículos. Las pesquisas se centralizaron en Mallorca, donde el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil empezó a realizar gestiones para aclarar lo ocurrido.

3.468 coches

La investigación reveló un fraude que alcanzó proporciones mayúsculas. Los agentes descubrieron que Autoclick había vendido 3.468 coches entre septiembre de 2017 y junio de 2018 que no eran suyos. Llinàs se hizo pasar por el legítimo propietario de los automóviles y elaboró facturas falsas con el modelo y la matrícula para engañar a los compradores. Les prometía que les enviaría la documentación, pero nunca lo hizo porque no la tenía. Con este sistema, el empresario mallorquín se embolsó millones de euros. Y desapareció.

Cuando la Guardia Civil quiso dar con él, Llinàs ya se había fugado. Autoclick se declaró en concurso de acreedores el 3 de septiembre de 2018 y dejó un agujero que se ha cifrado finalmente en 20 millones de euros. El juzgado de Palma encargado de investigar la estafa dictó una orden internacional de busca y captura a principios de 2019 y el nombre de Salvador Llinàs entró en los archivos de Interpol, por lo que la búsqueda se extendió a todo el mundo. El magistrado imputó a sus dos hermanos -que habían figurado en algunas sociedades vinculadas a la estafa- y a algunos trabajadores de Autoclick. Pero la investigación concluyó que el único responsable era él y todos acabaron exculpados.

Salvador Llinàs, al ser deportado el domingo en el aeropuerto de Taiwan. / TAIWAN TV

Desde que empezó a ser buscado Taiwán apareció como uno de sus posibles escondites. Diario de Mallorca descubrió en registros oficiales del país asiático, y así lo publicó en marzo de 2019, que habría creado allí en junio de 2018 una empresa dedicada a la compraventa de vehículos. Pero no hubo noticias suyas durante los seis años siguientes. Salvador Llinàs volvió a copar titulares en octubre de 2024. Las autoridades taiwanesas descubrieron que un español sobre el que pesaban órdenes internacionales de detención en España e Italia vivía allí. Quisieron deportarlo a Singapur, país que le denegó la entrada y acabó siendo extraditado a Alemania. Desde allí volvió a España, donde fue encarcelado a la espera de juicio.

La Fiscalía imputó a Llinàs un delito de estafa en concurso con otro de falsedad documental continuada. Reclamó para él una condena de nueve años de prisión. Su abogado, Bartolomé Salas, negoció un acuerdo de conformidad: declararse culpable a cambio de rebajar la pena. Las negociaciones cuajaron y Llinàs acabó aceptando este miércoles una condena de cuatro años y diez meses de cárcel y una multa de 2.880 euros. Podría empezar a obtener permisos penitenciarios en los próximos meses. Las decenas de empresas perjudicadas por la estafa no han visto ni un euro. El juez instructor acordó que todas las reclamaciones económicas se ventilaran en el proceso abierto por un juzgado de lo mercantil de Palma en el marco del concurso de acreedores de Autoclick.

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