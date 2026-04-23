Dos ancianos hospitalizados por humo tras el incendio en una vivienda de Cartagena

Dos personas de avanzada edad han sido trasladadas al hospital esta madrugada en Cartagena tras resultar afectadas por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en la urbanización Mediterráneo, ha informado este jueves el 112.

Sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 atendieron a un hombre de 82 años y a una mujer de 78 tras el suceso, ocurrido en una casa en planta baja de la calle Madreperla.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibió varias llamadas a las 02:47 horas alertando de humo y llamas en el interior del inmueble, además de escuchar a una mujer pidiendo auxilio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y una ambulancia del 061. Poco después, se confirmó que los ocupantes habían logrado salir de la vivienda por sus propios medios.

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El incendio quedó extinguido a las 03:28 horas, momento en que los bomberos regresaron a su base. Los sanitarios estabilizaron a los dos afectados antes de trasladarlos al hospital Santa Lucía de Cartagena para su evaluación y tratamiento.