Pillado 'in fraganti' cuando robaba el bolso a una mujer en el barrio del Carmen de Murcia

Agentes de la Policía Nacional, que se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia en el Barrio de El Carmen de Murcia, han detenido a un varón como autor de un delito de robo con violencia, tras observar los propios agentes como abordaba a dos mujeres que se encontraban en la vía pública y arrebataba por la fuerza el bolso que portaba una de ellas, forcejeando con la víctima, para luego darse a la fuga.

Los hechos sucedieron en la calle Marqués de Ordoño del barrio del Carmen de Murcia sobre la 1.00 horas. Los agentes fueron testigos directos de cómo, a pocos metros de ellos, un varón que no se había percatado de la presencia policial, se acercaba de manera sorpresiva por la espalda a dos mujeres que se encontraban en la vía pública y tras un breve forcejeo, conseguía arrebatar el bolso de una de ellas, según han informado desde el Cuerpo.

Los agentes procedieron a dar el alto al autor del robo, que ignoró por completo las indicaciones para que se detuviera, continuando con la huida a la carrera.

Para evitar ser alcanzado, llegó a arrojar el bolso que acababa de sustraer a la cara de uno de los agentes, además de esgrimir en la mano un arma blanca con el que hizo ademán de dirigir hacia los agentes cuando lograban darle alcance.

Finalmente, gracias al trabajo coordinado entre varias patrullas de la Policía Nacional que se unieron a la persecución, el autor del robo pudo ser interceptado y detenido, no sin antes ofrecer una fuerte resistencia que tuvo como consecuencia que varios agentes que participaron en dicha detención sufrieran lesiones de carácter leve.

El bolso y las pertenencias sustraídas pudieron ser recuperados y devueltos a su legítima propietaria.

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El detenido, imputado como autor de un delito de robo con violencia, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.