Dos muertos al desplomarse un andamio en Benidorm

Dos personas han muerto este miércoles al desplomarse un andamio en Benidorm, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El accidente ha tenido lugar en la calle Ibiza y ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencias en la zona.

El siniestro se ha producido sobre las 10:30 horas, cuando el andamio se ha venido abajo desde la mitad de un edificio de 18 plantas. La caída de la estructura ha generado una intervención de gran complejidad, con abundantes escombros en la vía y la actuación de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos.

En un primer momento se informó de un fallecido y de un herido muy grave, pero posteriormente el balance se ha agravado con la confirmación de una segunda víctima mortal. Además, una tercera persona se encuentra en observación, aunque en principio no presenta heridas y ha resultado ilesa.

Hasta el lugar se han desplazado ambulancias, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, además de los bomberos, que han trabajado en la zona para asegurar el entorno, atender a las víctimas y descartar nuevas afecciones derivadas del derrumbe.

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Por el momento no han trascendido las identidades de los fallecidos, a la espera de que concluyan los trámites y procedimientos que se siguen practicando en el lugar de los hechos. Las circunstancias exactas del accidente están pendientes de aclaración.