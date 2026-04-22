Detenidos los dos supervivientes de la patera que llegó con tres cadáveres a Cartagena: habría 13 desaparecidos más en el mar

Los dos migrantes hallados con vida en la patera que era descubierta en la tarde de este lunes a la deriva a unas 25 millas de Cartagena, con tres cadáveres a bordo, han sido detenidos, informan fuentes cercanas a la investigación. Los dos varones, que pasaron días en la barcaza en alta mar, son custodiados por agentes de la Policía Nacional en el Santa Lucía.

Ambos ingresaron en este hospital cartagenero con síntomas de desnutrición y deshidratación, tras pasar días sin dirección en una barcaza en la que, según las primeras averiguaciones de la Policía, habría partido de las costas africanas con 18 pasajeros a bordo. De ser así, serían 13 las personas que se encuentran desaparecidas.

Con las pesquisas recién iniciadas, los investigadores tratarán de dilucidar si la embarcación quedó sin timón y sus ocupantes fallecieron a bordo debido a la falta de agua y de alimento o si, por contra, fueron obligados a saltar al mar, como lamentablemente ha ocurrido en otras ocasiones.

La Policía Nacional indaga en si uno o los dos varones que continúan ingresados trabaja para una mafia

Ocurría algo similar en la Región hace cuatro años. Entonces, supervivientes de un naufragio relataron que fueron los propios pateristas los que les forzaron a echarse a agua, y que lo hicieron a punta de cuchillo. Los migrantes abonaron una elevada cantidad de dinero para subir a bordo de lo que sería una patera-taxi, cada vez más habituales.

Partió de Argelia a comienzos de abril

Volviendo a la embarcación interceptada el lunes, los investigadores no descartan que los supervivientes hiciesen las veces de paterista y que no lograron escapar y regresar al vecino continente al haber quedado su barca a la deriva en alta mar, y ellos en condiciones de salud deplorables.

Otra de las teorías es que los sobrevivientes sean migrantes que en su momento abonaron el 'pasaje' que les dio un sitio en la patera y, por sus condiciones físicas, consiguieron aguantar pese a las condiciones climáticas adversas y la falta de alimento en medio del mar.

Llegada al puerto de Cartagena de la embarcación que rescató a los supervivientes de la patera. / L. O.

Según las primeras informaciones recabadas por los Cuerpos de Seguridad, la patera partió del litoral argelino al comienzo del mes de abril. De confirmarse, los viajeros llevarían casi un mes en medio del mar, en un periplo en el que solamente estos dos, ambos varones jóvenes, habrían sobrevivido.

El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional de la Región, cuyos profesionales sospechan que los pasajeros de la patera fueron tirando cuerpos por la borda conforme sus compañeros iban pereciendo.

A la espera de la declaración

La Policía espera que la declaración de los sobrevivientes arroje luz sobre si se deshicieron de sus compañeros una vez que ya habían expirado o si, por el contrario, hubo algún tipo de hecho violento a bordo que desembocase en tragedia: si se llegó a arrojar a alguien vivo a la mar.

De momento, ambos permanecen arrestados por entrar de forma irregular en España y se les considera autores de una infracción a la Ley de Extranjería, mientras avanzan las pesquisas para dilucidar si son sospechosos de favorecimiento de la inmigración irregular, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y varios delitos de homicidio.

Cabe recordar que la patera fue localizada por un buque militar francés, que dio la voz de alarma, y llevada por la embarcación Salvamar Draco al puerto de Cartagena, donde aguardaban miembros de Cruz Roja, policías nacionales y sanitarios, ya con las camillas preparadas para asistir a los dos supervivientes y conducirlos de urgencia al hospital.

En cuanto a los tres cadáveres recuperados, fueron llevados a las cámaras que el Instituto de Medicina Legal tiene en Cartagena, donde se conservarán en frío. La prioridad de los forenses pasa por identificarlos y poder comunicar a sus familias el deceso.

La Guardia Civil (Cuerpo que tiene las competencias en lo referente a lo acontecido en el mar) y la Policía Nacional (Cuerpo que cuenta en exclusiva con las competencias en Extranjería) mantienen abierta una investigación con el fin de identificar a los miembros de las mafias que estarían detrás de la tragedia y ponerlos a disposición de la Justicia.

Decenas de cuerpos sin vida son cada año arrastrados por las corrientes a las playas de España, también de la Región. La mayoría pertenecen a personas que fueron víctimas de naufragios cuando intentaban alcanzar tierra europea.