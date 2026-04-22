Investigación
Detenido un profesor del instituto de Mallorca por tocamientos a una alumna
La menor manifestó que el docente la llevó a un cuarto para consolarla por sus malas notas y abusó sexualmente de ella
Agentes de la Guardia Civil arrestaron el pasado 18 de marzo a un profesor del instituto de la lcalidad mallorquina de Artà, un hombre de unos 50 años, que fue denunciado por una de sus alumnas, de unos 15 ños, por realizarle tocamientos sexuales. Los hechos habrían ocurrido dos días antes en un cuarto del centro. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la conselleria balear de Educación ha suspendido de forma cautelar al docente durante tres meses y medio, es decir, lo que falta de curso.
Desde la Guardia Civil confirman que el pasado 16 de marzo se recibió una denuncia de una menor de unos quince años, que acudió al puesto de Artà acompañada por su familia y relató que había sido víctima de tocamientos por parte de uno de sus profesores en el instituto de la localidad, el IES Llorenç Garcies i Font. Según esta denuncia, la menor estaba muy preocupada por sus notas y el hombre, profesor de Informática, la llevó a un cuarto. Allí, con la excusa de consolarla, la habría abrazado y realizado tocamientos en sus partes íntimas.
Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil de Artà llevó a cabo una investigación que condujo a la detención del profesor el pasado 18 de marzo.
Paralelamente, la conselleria de Educación abrió un expediente contra el profesor tras tener conocimiento de lo ocurrido. Desde el Departamento de Inspección Educativa se entrevistaron con el hombre y finalmente se trasladó una propuesta de sanción a la Dirección General de Personal Docente. El docente ha quedado suspendido durante tres meses y medio, lo que coincide con el final de curso
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