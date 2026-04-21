Investigación
El sexagenario acuchillado por su compañero en la residencia de mayores de Ceutí sale de la UCI
El afectado permanece ingresado en la planta de Cirugía General del Morales Meseguer de Murcia
El hombre de 66 años de edad que fue apuñalado por su compañero de residencia en Ceutí ha salido de la Unidad de Cuidados Intensivos del Morales Meseguer, informaron desde la Consejería de Salud de la Región de Murcia.
El afectado continúa ingresado en el mismo hospital al que fue llevado de urgencia tras sufrir el ataque en el geriátrico Colisée Ceutí el pasado jueves por la noche, aunque ya se encuentra en planta. En concreto, detallaron desde el departamento que dirige Juan José Pedreño, se halla a cargo de los profesionales de Cirugía General.
Ni el perjudicado ni su atacante han cumplido aún los 70 años. Coincidieron en la residencia, cuyos responsables aseguraron a este diario que están "colaborando con las autoridades competentes" para esclarecer qué sucedió que pudo llevar a la agresión.
No han trascendido las razones por las que uno de los internos, de 69 años, arremetió contra otro, cuchillo en mano, y se lo clavó. Una de las puñaladas fue en una zona crítica: el cuello.
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