Investigación
Investigan si los discursos de odio en redes prendieron la chispa del incendio del monumento a las tres culturas en Murcia
La instalación floral de la Plaza de Europa, con una cruz cristiana, una media luna islámica y una estrella de David judía, había cosechado críticas por parte de los sectores más conservadores
La Policía Nacional estrecha el cerco sobre los vándalos que en Fiestas de Primavera pegaron fuego al monumento a las tres culturas instalado en la Plaza de Europa de Murcia, y lo hace con el rastreo a fondo de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, para determinar si captaron algo que pueda conducir a la identificación y localización de los autores.
La instalación floral, con una cruz cristiana, una media luna islámica y una estrella de David judía, había despertado las críticas de los sectores más conservadores. Casualmente, tras ser pasto de las llamas, solo quedó pie la media luna, el símbolo musulmán.
En este sentido, los investigadores indagan en si los discursos de odio vertidos en redes durante los días anteriores al suceso pudieron prender la llama de un acto enmarcado en "el vandalismo" que, afortunadamente, se saldó sin daños personales.
No obstante, los investigadores no creen que lo sucedido tenga una motivación política "directa" y apuntan más a una gamberrada. Consideran que, si algún grupúsculo radical estuviese detrás del incendio, "hasta presumirían de lo que han hecho, lo habrían grabado y fardarían de ello, lo reivindicarían", explican fuentes cercanas al caso.
Un mechero y una foto
A este respecto, lo comparan con lo sucedido en 2018, cuando un italiano quiso hacerse una foto junto a otra instalación floral, esta en la Avenida de la Libertad, mechero en mano y acabó pegándole fuego a la figura, recreación de una escultura del afamado y añorado Antonio Campillo. Desde entonces, en el lugar de ese suceso luce una estatua de verdad.
A este respecto, las mismas fuentes no descartan que "pasase exactamente lo mismo", esto es, que algunos "gamberros" decidiesen "hacer lo que para ellos sería una gracia, que es hacerse una foto con el mechero encendido, como si amenazasen con pegarle fuego a la instalación" precisamente por las connotaciones que, según algunos ultras, tenía el monumento en sí, el cual nació en honor a las tres religiones abrahámicas y con vocación de unión y respeto.
Apagado en media hora
Apenas media hora tardaron los bomberos de Murcia que se movilizaron a la Plaza de Europa (seis efectivos en un vehículo) en apagar el incendio, que llamó la atención de vecinos y viandantes en una noche en la que la ciudad dormía tras el desfile de la Llegada de la Sardina.
"En plena Semana Santa, el PP en Murcia decide diluir nuestras tradiciones y símbolos para no molestar a nadie. Esto es la Plaza de Europa. Complejos, cobardía y renuncia. Murcia no tiene que pedir perdón por ser lo que es", escribía el concejal de Vox en Murcia José Mariano Orenes en su cuenta de X días antes del incendio.
"Quemar los símbolos cristianos me recuerda a las peores épocas de la izquierda española", apuntó un edil de Vox en Murcia
Después del suceso, en respuesta a un mensaje del líder socialista Ginés Ruiz Maciá, el mismo edil dijo que "la falta de seguridad y el vandalismo están a la orden del día, por desgracia", a lo que añadió que "quemar los símbolos cristianos me recuerda a las peores épocas de la izquierda española. Totalmente condenable esos actos".
"Nuestras camaradas de Falange de Murcia responden a la provocación del Ayuntamiento de Murcia y del Partido Popular: ¡Murcia no tiene tres culturas! ¡Murcia es Cristiana!", publicó la cuenta de Falange en X sobre la instalación, días antes de que fuese calcinada.
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