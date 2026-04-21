La Policía busca a Paco, un vecino desaparecido en Jumilla: se fue en su coche y se pierde su rastro

La Policía Local de Jumilla ha pedido colaboración ciudadana para localizar a Francisco A. G., conocido como Paco, un hombre que se encuentra desaparecido desde el lunes, indican fuentes policiales. Los municipales hicieron pública la matrícula del automóvil del hombre, por si alguien lo ve aparcado y puede dar alguna pista que ayuda a dar con su paradero.

Según la información difundida por el cuerpo, el varón salió de su casa vestido con un chándal azul marino, de la marca Adidas, que tenía rayas blancas en los laterales. Se fue en su coche: conduce un Peugeot 3008 de color negro, con matrícula 7226-KWF, detalla la Policía.

"Cualquier información que puedan facilitar, háganoslos saber llamando a Policía Local, a Guardia Civil o al 112", insisten desde el cuerpo.

Al desplazarse en coche, es factible que el vecino haya salido del término municipal, por lo que se solicita la colaboración no solo de los habitantes del Altiplano, sino de los ciudadanos de toda la Región de Murcia.

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La desaparición de Paco ha causado preocupación y pesar entre sus paisanos, que difunden su foto por redes, con la finalidad de dar con él en breve. "Ojalá aparezca pronto, ánimo a su familia" es el mensaje más repetido por parte de los jumillanos.