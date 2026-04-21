Muere el hombre que resultó herido en la paliza en la que mataron a un murciano en Hellín: era testigo protegido

Un varón que fue testigo del asesinato de un murciano al que mataron a golpes en Hellín hace unos días ha fallecido. Se da la circunstancia de que esta persona sufrió heridas durante la agresión mortal del 12 de abril: le pegaron un golpe en el ojo que le hizo caer al suelo. Era un testigo protegido.

Este testigo contó en su momento a los investigadores que su novia y él conocieron al murciano horas antes del crimen y que estaban juntos porque, siempre según su testimonio, buscaban un lugar en el que poder adquirir estupefacientes. El ataque se produjo a la altura de la calle Cantarería de Hellín.

Los restos mortales del difunto serán sometidos al pertinente examen forense que revele la causa del óbito. Será la autopsia la que aclare si los golpes que recibió el día del crimen tienen algo que ver con su fallecimiento. El deceso se considera natural, a falta del resultado de la autopsia. El hombre se desvaneció en la vía pública, en la zona del mercado de la localidad albaceteña donde vive.

"Mi novio se levantó y nos fuimos para evitar que le siguieran golpeando", contó a la Policía la novia del ahora fallecido

Tres hombres (uno de ellos, el presunto autor material, está en la cárcel) fueron detenidos por el crimen del murciano, nacido hace 46 años en la localidad de Cieza. El principal acusado del crimen es David S. F., español de 27 años. El agresor la emprendió contra el murciano, Antonio B. O., al que abandonó, malherido, en un charco de sangre.

"Intentó mediar"

Hay otra persona que fue testigo de los hechos: la pareja del hombre que ha fallecido ahora. Esta mujer confirmó que David S. F. también golpeó a su compañero sentimental, pero porque intentó mediar para que no se ensañase con Antonio. Entonces, siempre según la mujer, el atacante le pegó en el ojo y su novio, el ahora fallecido, se desplomó.

La pareja se marchó de la escena del crimen cuando el murciano seguía en el suelo. Obraron así por temor, aseguraron. "Mi novio se levantó y nos fuimos para evitar que le siguieran golpeando. Nos hemos refugiado en mi casa", narró la mujer, según consta en el atestado del caso.

David y sus dos supuestos cómplices siguieron por varias calles a la víctima antes de atacarla salvajemente

Ambos fueron localizados y llevados al Hospital de Albacete, donde al varón le curaron la herida que tenía en el ojo. Los dos entraron en la categoría de testigos protegidos, la Policía les enseñó fotos de sospechosos y reconocieron al principal atacante. Un sujeto que cuenta en su currículum delictivo con decenas de arrestos anteriores.

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La investigación por el crimen de Antonio continúa en marcha. Del visionado de las cámaras de seguridad, el cual realizó la Policía, se desprende que los atacantes (David y sus dos supuestos cómplices, Juan José y Raúl) siguieron por varias calles a la víctima antes de atacarle salvajemente.