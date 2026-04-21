Una jauría de perros ataca a un sexagenario en la huerta de Murcia y lo manda al hospital con heridas de gravedad

Un hombre de 60 años de edad ha sido llevado de urgencia al hospital tras ser atacado y mordido por una jauría de perros que se le echó encima cuando él iba en moto por una zona de la huerta de Murcia, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las nueve y cuarto de la mañana de este lunes, cuando el varón caminaba por la Senda de Los Garres y, según su testimonio, se abalanzaron contra él cuatro o cinco canes, los cuales le atacaron y le mordieron.

Vecinos y testigos auxiliaron al hombre, espantaron a los perros y llamaron para pedir ayuda. Al lugar se movilizaron efectivos de la Policía Local de Murcia, que hallaron al hombre consciente, aunque malherido, y con lesiones compatibles con mordeduras de animales.

Los agentes, al ver la gravedad de las heridas, en la cabeza y en las extremidades inferiores, llamaron para solicitar asistencia médica de urgencia. Se desplazó entonces al escenario una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron in situ al afectado para, a continuación, trasladarlo al Virgen de Arrixaca de Murcia el hospital más cercano.

Los canes, en cuarentena

Además, se alertó a los responsables de Zoonosis, que se personaron, del mismo modo, en el lugar. Algunos de los animales eran de la raza pastor belga malinois, apuntaron testigos. Cabe recordar que este no está clasificado como una raza potencialmente peligrosa (PPP), aunque sí es considerado un perro de alto riesgo sin la educación adecuada.

Una vez identificados y localizados todos los animales, los veterinarios han de mirar si tienen todas las vacunas en regla. Los canes han de ser aislados y permanecer en cuarentena al menos durante los próximos 15 días, según marca la normativa. Los veterinarios que los examinen han de redactar un informe sobre su situación. Además, los médicos determinarán si han transmitido alguna enfermedad al sexagenario.

La Policía Local de Murcia se ocupa de las diligencias del asunto, las cuales son puestas en conocimiento de la Policía Nacional. La prioridad: localizar al dueño de los perros, el cual podría responder por lo sucedido.

A finales del mes pasado, una bebé de 5 meses resultó herida por la mordedura de un perro en Abanilla. Aconteció en una parcela privada. La bebé estaba en un carricoche cuando el can se abalanzó sobre él y le mordió en la testa.