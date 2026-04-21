Detenidos dos hermanos por dañar y robar en ocho coches aparcados en Alcantarilla

Dos hermanos, uno de ellos con 16 detenciones anteriores, han sido arrestados por la Policía Nacional en Alcantarilla como autores de ocho delitos de robo con fuerza cometidos en varios vehículos estacionados en la calle Estación del municipio.

Los hechos sucedieron el pasado día 12 de marzo cuando varios vecinos de la zona de la calle Estación de Alcantarilla y adyacentes informaron de que habían sufrido importantes daños en sus vehículos estacionados en la vía pública, encontrándose numerosas ventanillas fracturadas con algún tipo de objeto contundente.

La investigación iniciada permitió conocer la posible existencia de un testigo de los hechos que podría aportar más información, así como las posibles características del autor o autores de los hechos.

Las posteriores gestiones realizadas por los investigadores permitieron a los agentes identificar sin ninguna duda a los dos autores de los robos, hermanos, que habrían causado numerosos daños en los vehículos particulares.

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Los dos detenidos fueron imputados por su participación en ocho delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.