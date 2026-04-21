Desmantelan en Alguazas un invernadero 'indoor' con más de 600 plantas 'maría' en una vivienda
El hombre presuntamente responsable del cultivo, vecino de la localidad, ha sido detenido
La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Alguazas han desarrollado de forma conjunta la operación 'Vidria', una investigación iniciada para esclarecer varias actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, que se ha saldado con varios invernaderos tipo 'indoor' desmantelados en Alguazas, que tenían en última fase de cultivo más de medio millar de plantas de cannabis.
Durante la operación, los investigadores han detenido a la persona que dirigía la plantación y se han incautado de más de 600 plantas de marihuana y todos los dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación que componían el invernadero desmantelado, según han informado desde la Benemérita.
Las actuaciones se iniciaron hace unos meses, cuando se obtuvieron una serie de indicios sobre la producción ilícita de marihuana en una vivienda del casco urbano de Alguazas. Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita y de la Policía Local de Alguazas abrieron entonces la operación de forma conjunta para investigar los hechos.
Así, llegarón hasta una vivienda del municipio alguaceño, que contaba con una conexión ilícita a la red eléctrica y que contabilizaba un consumo eléctrico inusualmente elevado. Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, efectivos de ambos cuerpos establecieron un dispositivo de actuación, en el que se llevó a cabo la entrada y el registro del inmueble.
Los investigadores hallaron en el interior de la vivienda varios invernaderos tipo 'indoor' ocultos y repartidos en varias estancias, todos dotados de sistemas de iluminación de alta intensidad, aires acondicionados industriales, extractores, temporizadores y más de 600 plantas de marihuana en última fase de cultivo.
Estas actuaciones culminaron con la identificación, localización y detención de un vecino del municipio, que dirigía la plantación clandestina, como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas, cultivo y elaboración de drogas, y defraudación de fluido eléctrico.
De la investigación se desprende que estos invernaderos tipo 'indoor' ahora desmantelado tenían la capacidad de producir varias cosechas anuales, lo que se traduciría en varios millares de plantas cultivadas al año.
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