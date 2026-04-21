Cae el asaltante de mayores que sembró el miedo en Cabezo de Torres

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de varios delitos contra el patrimonio cometidos en la pedanía murciana de Cabezo de Torres, una investigación que cobró especial relevancia por la violencia empleada contra personas mayores, a las que supuestamente elegía como objetivo por su vulnerabilidad.

La investigación, que continúa abierta y no descarta la implicación del arrestado en más hechos delictivos, ha permitido esclarecer hasta el momento tres robos. Las pesquisas se iniciaron a finales de 2025, cuando agentes de Prevención de Seguridad Ciudadana detectaron una serie de asaltos en las inmediaciones de domicilios de personas de avanzada edad, unos hechos que generaron inquietud y alarma social entre los vecinos.

La investigación sigue abierta y ya ha permitido esclarecer tres delitos cometidos en Cabezo de Torres

Según la investigación, el sospechoso actuaba en solitario y con notable agresividad. Su modo de operar consistía en seleccionar a víctimas de edad avanzada, a las que seguía discretamente hasta el portal de sus edificios. Una vez allí, aprovechaba el momento para abordarlas por sorpresa y arrebatarles con violencia el bolso, en el que llevaban sus pertenencias, antes de huir a pie.

Los agentes consideran que el ahora detenido escogía a ancianos para aprovechar su menor capacidad de reacción y su inferioridad física ante una posible resistencia, lo que agravó la sensación de inseguridad en la zona.

La investigación también ha permitido atribuirle otro robo cometido en un establecimiento público. En esa ocasión, el sospechoso habría estudiado previamente las rutinas del propietario del local para entrar en el momento más favorable y llevarse por la fuerza una hucha destinada a una causa benéfica, sin importarle la presencia de testigos.

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Fruto de las pesquisas, la Guardia Civil logró identificar al presunto autor, un delincuente con amplio historial policial. Tras reunir los indicios necesarios, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización y detención como presunto autor de delitos de robo con violencia e intimidación y robo con fuerza.