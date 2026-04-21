Guardia Civil

Cae el asaltante de ancianos que sembró la alarma en Cabezo de Torres

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de varios robos con violencia cometidos en la pedanía murciana de Cabezo de Torres, tras una investigación iniciada por el aumento de asaltos a personas mayores en las inmediaciones de sus viviendas. El arrestado, con amplio historial delictivo, actuaba con agresividad y seleccionaba a víctimas de edad avanzada para arrebatarles el bolso por sorpresa, además de cometer otro robo en un establecimiento público. Más información