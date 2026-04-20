Fuego
Seis personas, entre ellas un bebé de tres meses, atendidas tras un incendio en una vivienda en Los Dolores de Cartagena
Los residentes del inmueble lograron salir del inmueble entre humo y explosiones antes de la llegada de los servicios de emergencia
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió a las 19:42 horas varias llamadas alertando de un incendio en una vivienda de Cartagena, donde se apreciaban llamas en el interior y una densa columna de humo negro. Los alertantes también informaron de la existencia de explosiones en el interior del inmueble.
Durante los avisos, algunos testigos señalaron que se escuchaban gritos desde la vivienda, aunque poco después comprobaron que los residentes lograban salir con dificultad.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, así como bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena y tres ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
A su llegada, los cuerpos policiales confirmaron que no quedaban personas en el interior, si bien fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios para atender a varios afectados. En concreto, el personal del 061 asistió a seis personas por inhalación de humo, quemaduras y crisis de ansiedad: tres mujeres de entre 27 y 67 años, un hombre de 65 años, un menor de 7 años y un bebé de tres meses. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Santa Lucía.
Los bomberos lograron controlar el incendio y realizaron posteriormente labores de ventilación en la vivienda. Por el momento, se desconocen las causas del suceso.
- La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor
- Iberdrola saca a la venta 174 viviendas en Murcia en la zona de Nueva Condomina
- Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca
- En directo: Eldense-FC Cartagena
- La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
- Cierra en Murcia una panadería de toda la vida tras casi medio siglo y su mensaje de despedida está conmoviendo al barrio
- La Región acumula hasta 158 grandes bolsas de suelo para levantar más de 356.000 viviendas pendientes
- Municipio a municipio: estas son las viviendas que se podrían construir en hasta 30 localidades de la Región de Murcia