Seis personas, entre ellas un bebé de tres meses, atendidas tras un incendio en una vivienda en Los Dolores de Cartagena

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió a las 19:42 horas varias llamadas alertando de un incendio en una vivienda de Cartagena, donde se apreciaban llamas en el interior y una densa columna de humo negro. Los alertantes también informaron de la existencia de explosiones en el interior del inmueble.

Durante los avisos, algunos testigos señalaron que se escuchaban gritos desde la vivienda, aunque poco después comprobaron que los residentes lograban salir con dificultad.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Policía Nacional, así como bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena y tres ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Mapa del lugar donde se ha producido el incendio en Los Dolores / 112

A su llegada, los cuerpos policiales confirmaron que no quedaban personas en el interior, si bien fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios para atender a varios afectados. En concreto, el personal del 061 asistió a seis personas por inhalación de humo, quemaduras y crisis de ansiedad: tres mujeres de entre 27 y 67 años, un hombre de 65 años, un menor de 7 años y un bebé de tres meses. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Santa Lucía.

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Los bomberos lograron controlar el incendio y realizaron posteriormente labores de ventilación en la vivienda. Por el momento, se desconocen las causas del suceso.