Antes de matarlo, lo habría abandonado: la acusada del crimen de Puerto Lumbreras niega haber inducido el asesinato de su marido

La mujer a la que se juzga desde este lunes en la Audiencia Provincial de Murcia acusada de inducir a su supuesto amante al asesinato de su esposo, cometido en Puerto Lumbreras en marzo de 2017, ha negado su participación en los hechos y ha dicho que antes de acabar con su vida lo habría abandonado.

En esta primera sesión de la vista oral, que se desarrolla ante un jurado popular, la procesada, Ana S.M., ha manifestado que es inocente y que no se explica cómo sus hijos la acusan, cuando no lo hace el fiscal, que solo considera autor del crimen al supuesto amante, Juan José E.H., a quien también se juzga.

Ha explicado durante el interrogatorio, en el que solo ha contestado a las preguntas del fiscal y de su defensa, que no mantenía relación sentimental alguna con Juan José, considerado el presunto autor material del asesinato, y que solo eran amigos por razón de vecindad.

En la vista oral han declarado como testigos dos hijos nacidos de una anterior unión sentimental de la víctima, que han señalado que nunca tuvieron conocimiento directo de esa presunta relación de pareja de los acusados, a lo que uno ha añadido que lo escuchó como un rumor unos días antes de los hechos cuando unas vecinas lo comentaron en un supermercado.

Una hija de la acusada ratifica ante el jurado que el romance continuó tras el crimen y revela que su madre la amenazó con matar a su bebé si los delataba

Es esta sesión ha declarado igualmente como testigo una hija común de la acusada y del fallecido, quien ha recalcado que conoció antes del crimen la existencia de la relación de pareja, que ha añadido que continuó tras la muerte de su padre.

Juan José E.H., presunto autor material del crimen de Puerto Lumbreras, durante la primera sesión de la vista oral / Juan Carlos Caval

Y ha revelado igualmente que la madre le amenazó en varias ocasiones diciéndole que si revelaba que eran pareja, un conocido de las dos acabaría con la vida de la declarante y del hijo que acababa de alumbrar.

La defensa de Ana S.M., ha señalado que no existe indicio alguno de criminalidad contra su patrocinada, como lo prueba el hecho de que el fiscal no la acusa, mientras que el letrado de Juan José E.H. ha defendido igualmente su inocencia.

Las acusaciones particulares piden 25 años de cárcel para ambos

El auto de hechos justiciables señala que el crimen se produjo el 31 de marzo de 2017, cuando el presunto autor material del mismo, Juan José E.H., destrozó, supuestamente, la cabeza del esposo de la acusada con un disparo de escopeta efectuado a corta distancia.

Las dos acusaciones particulares, que representan a familiares de la víctima, sostienen que Ana S.M., que tenía cinco hijos en común con aquel, no solo conocía las intenciones homicidas de Juan José, sino que fue ella, presuntamente, la inductora del crimen.

Y añaden que este se produjo poco después de que el acusado y la víctima hubieran tenido un enfrentamiento en una calle de esa localidad murciana, tras lo cual se habría dirigido al domicilio del segundo y le disparó.

El fiscal acusa solo al supuesto amante, para el que reclama 20 años de cárcel, mientras que las acusaciones particulares solicitan 25 para ambos, en todos los casos, por asesinato con alevosía.