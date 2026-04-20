Intoxicada una mujer de 79 años por inhalación de humo tras el incendio de un edificio en el centro de Yecla

Servicios de emergencia han intervenido este mediodía en la extinción de un incendio declarado en una vivienda de un edificio en Yecla, en el que una mujer fue atendida por inhalación de humo.

El aviso a emergencias se recibió a las 14:16 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región. Una llamada alertaba de un incendio en un edificio de tres plantas, del que salía humo por una de las viviendas situadas en la segunda planta, posiblemente con origen en la cocina.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Yecla, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y sanitariosde la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, la Policía Local informó de que una mujer había inhalado humo y precisaba asistencia sanitaria, confirmando además la necesidad de intervención de bomberos debido a la gran acumulación de humo en el hueco de la escalera.

El personal sanitario del 061 atendió a una mujer de 79 años por inhalación de humo, que fue trasladada al Hospital Virgen del Castillo.

Los bomberos lograron controlar el incendio y posteriormente realizaron labores de ventilación tanto en la vivienda afectada como en el resto del edificio para garantizar la seguridad.

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Por el momento, se desconocen las causas que han originado el incendio.